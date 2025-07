Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: In Autos eingebrochen - Zeugenaufruf

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Leimen in zwei geparkte Autos ein und ließen Bargeld und Zahlungskarten mitgehen.

In der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem in der Straße Im Schußgarten abgestellten Chevrolet. Aus dem Fahrzeuginneren entnahmen sie eine Geldbörse mit einem kleineren Bargeldbetrag sowie einer EC- und einer Kreditkarte. Bis zur Sperrung der Karten wurde die EC-Karte bereits zur Zahlung kleinerer Geldbeträge eingesetzt.

In derselben Nacht zwischen 21.00 Uhr und 08.00 Uhr gelangten Unbekannte ins Innere eines Renault, der in der Weberstraße abgestellt war, durchwühlten ihn und entwendeten Bargeld in Höhe von 50 Euro.

Auf welche Art und Weise die Eindringlinge in die Fahrzeuge gelangten ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Leimen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell