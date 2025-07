Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus geparkten Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu zwei Autos, die in der Hausacher Straße sowie der Straße Beim Bauerspfad geparkt waren. In beiden Fällen ist unklar, wie die Unbekannten in das Fahrzeuginnere gelangten. Aus dem Audi A6, der am Dienstag gegen 17:00 Uhr in der Hausacher Straße abgestellt worden war, wurde eine Golfausrüstung im Wert von etwa 4.200 Euro entwendet. Aus dem VW T6, der in der Straße Beim Bauerspfad stand, wurde neben einem Bordbuch, Bordwerkzeug, ein Ladekabel sowie ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell