Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer schwerverletzt ++ Einbruch in Lebensmittelmarkt - durch die Decke gekommen - Kleintresor aufgebrochen ++ ... die Polizei kontrolliert im Innenstadtbereich ...

Lüneburg (ots)

Presse - 22.08.2025 ++

Lüneburg

Reppenstedt - Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer schwerverletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 51 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Morgenstunden des 22.08.25 im Stadtweg. Der Mann aus Baden-Württemberg war aus ungeklärter Ursache gegen 09:10 Uhr zwischen Reppenstedt und Dachtmissen nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 51-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

Lüneburg - Einbruch in Lebensmittelmarkt - durch die Decke gekommen - Kleintresor aufgebrochen

In das Gebäude eines Discounters in der Bleckeder Landstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.08.25 ein. Dabei drangen die Täter durch das Dach ins Gebäude ein und konnten dort einen Kleintresor gewaltsam öffnen. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Container aufgebrochen - Winterreifensätze abtransportiert

Mehr als 20 Winterreifensätze mit Felgen stahlen Unbekannte in den letzten vier Wochen aus einem Lagercontainer auf dem Gelände einer Kfz-Hauses in der Hamburger Landstraße. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Ballenpresse brennt

Zum Brand einer Rundballenpresse kam es in den Nachmittagsstunden des 21.08.25 auf einem Feld im Papageienweg in Adendorf. Die Presse war gegen 15:00 Uhr während des Einsatzes bei der Heuernte/ Pressen von Heuballen in Brand geraten und brannte vollständig aus. Zu einem größeren Flächenbrand kam es nicht.

Lüneburg - betrunken und aggressiv am Stint - 24-Jähriger in Fall für die Polizei

Aggressiv wurde ein betrunkener 24-Jähriger in den späten Abendstunden des 21.08.25 in der Kneipenszene "Am Stint". Der junge Mann hatte randaliert, so dass er in einer Bar einen Platzverweis erhielt. In der Folge pöbelte der 24-Jährige gegen 23:00 Uhr weiter herum, trat gegen einen Tisch und warf mit einem Glas. Auch beim Eintreffen von alarmierten Polizeibeamten wurde der Mann äußerst aggressiv, so dass die Beamten den Mann mit auf die Wache nehmen mussten. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüneburg - "ordentlich eingepackt" - Ladendiebin ertappt

Gleich 25 Artikel im Wert von mehr als 270 Euro steckte eine 21-Jährige in den Nachmittagsstunden des 21.08.25 in einem Drogeriemarkt in der St.-Stephanus-Passage in ihre Handtaschen und Hosentaschen, um mit diesen den Markt zu verlassen. Dabei wurde die junge Lüneburgerin gegen 15:30 Uhr durch die Mitarbeiterinnen ertappt. In ihrer Tasche befand sich darüber hinaus auch noch ein Taschenmesser, so dass die junge Frau ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls mit Waffen erwartet.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen - Geldbörse aus Mittelkonsole mitgenommen

"Gelegenheit macht Diebe!" - Die Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw schlugen Unbekannte im Verlauf des 21.08.25 zwischen 09:00 und 19:00 Uhr ein. Die Täter hatten dabei vermutlich eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse wahrgenommen und die Gelegenheit genutzt. In der Börse befanden sich auch Bargeld sowie persönliche Papiere. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert im Innenstadtbereich - Kokain und Bargeld sichergestellt

Einen 29-Jährigen kontrollierte die Polizei im Rahmen ihrer Präsenzmaßnahmen in den Mittagsstunden des 21.08.25 Am Berge. Dabei konnte die Beamten gegen 12:45 Uhr bei dem Mann acht Konsumeinheiten Kokain feststellen. Die Drogen sowie Bargeld und das Handy des Mannes wurden im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen des unerlaubten Handels mit Kokain beschlagnahmt. Die Polizei setzt ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen fort.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Verkehrsunfallflucht in der Junkerstraße

Im Zeitraum vom 20.08.2025 bis zum 21.08.2025 beschädigte nach ersten Erkenntnissen während eines Parkvorgangs in der Junkerstraße ein derzeit unbekanntes Fahrzeug einen abgestellten Fiat Punto. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Scheibe eingeschlagen - Wertgegenstände aus PKW gestohlen

Im Verlaufe des 20.08.2025 schlugen derzeit Unbekannte die Beifahrerscheibe eines Hyundai i30 auf einem Parkplatz in der Albrecht-Thaer-Straße ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Tasche entwendet, in welcher sich unter anderem ein iPad befand. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Bei Imbiss bestehlt und nicht bezahlt

Ein 21-Jähriger ließ sich am 21.08.2025 gegen 21:30 Uhr Nahrungsmittel eines Imbisses im Wert von über 50 Euro auf einen Parkplatz in der Bahnhofstraße liefern. Als ein Mitarbeiter des Imbisses die Ware übergeben wollte, stellte sich heraus, dass der 21-Jährige sowie seine beiden männlichen Begleiter kein Geld bei sich hatten, um die Ware zu bezahlen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem Mitarbeiter im Alter von 32 Jahren. Dabei schlug der 32-Jährige auch mit einem E-Scooter zu. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Die Uelzener Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht am Vormittag des 14.08.2025. Zwischen 07:45 Uhr und 11:15 Uhr wurde ein, auf einem Parkstreifen in der Scharnhorststraße abgestellter, PKW der Marke VW von einem derzeit unbekannten Fahrzeug touchiert. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Schaden im Rahmen eines Parkvorganges entstanden sein. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Bus kollidiert PKW und fährt weiter

Ein ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Lüneburger Straße abgestellter VW Polo wurde am 19.08.2025 zwischen 12:15 Uhr und 14:00 Uhr von einem derzeit unbekannten Bus touchiert. An dem Polo konnte der Eigentümer einen handgeschriebenen Zettel auffinden. Die Polizei sucht nach der Person, die den Zettel geschrieben hat und sucht weitere Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht. Der Sachschadenliegt bei 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell