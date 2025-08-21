Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
POL-LG: ++ Vermisste Seniorin im Waldgebiet aufgefunden ++ Mitarbeiterin des Altenheims findet Seniorin in Waldgebiet ++ Medizinische Versorgung der Frau ++
Lüneburg (ots)
Landkreis Lüneburg - Scharnebeck/Boltersen
Die intensive Suche nach der seit gestern Abend, 20.08.2025, vermissten Seniorin Frau H. führte in den Vormittagsstunden zum Auffinden der Person. Eine Mitarbeiterin des Altenheimes konnte die Seniorin mit leichten Verletzungen in einem Waldgebiet zwischen Boltersen und Rullstorf feststellen. Die 81-Jährige wurde umgehend medizinisch versorgt. Bei den umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und DRK wurde neben einer Drohne und eines Mantrail-Hundes auch ein Polizeihubschrauber alarmiert.
