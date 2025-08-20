Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ traurige Gewissheit: vermisster Senior tot aufgefunden ++ keine Hinweise auf Fremdverschulden ++ aus Seniorenresidenz verschwunden ++ Suchmaßnahmen der letzten Tage ohne Erfolg ++

Lüneburg (ots)

++ traurige Gewissheit: vermisster Senior tot aufgefunden ++ keine Hinweise auf Fremdverschulden ++ aus Seniorenresidenz verschwunden ++ Suchmaßnahmen der letzten Tage u.a. mit Drohnen, Suchhunden und Polizeihubschrauber ohne Erfolg ++

Landkreis Uelzen - Lüder/Bad Bodenteich

Traurige Gewissheit gibt es bzgl. des Verbleibs des 81 Jahre alten vermissten Seniors aus einer Seniorenresidenz in Lüder (LK Uelzen). Der demente Senior wurde in den Morgenstunden des 20.08.25 leblos durch einen Grundstücksbesitzer in Bereich eines Teiches im weiteren Umfeld der Ortschaft Lüder entdeckt. Alarmierte Rettungskräfte konnten in der Folge nur noch den Tod des Seniors feststellen. Ermittler der Polizei Uelzen übernahmen die weiteren Maßnahmen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es aktuell nicht.

Wie bereits berichtet, hatte der 81-Jährige vermutlich in den Mittagsstunden des 18.08.25 seine Seniorenresidenz in der Röhrser Straße in Lüder zu Fuß verlassen und war seitdem verschwunden. Bereits seit den Nachmittagsstunden des 18.08.25 (mit temporären Unterbrechungen in den Nachtstunden) waren Polizei, Feuerwehr, THW und DRK bis in die späten Abendstunden des 19.08.25 u.a. mit Drohnen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber in der Region Lüder auf der Suche nach dem Vermissten; jedoch ohne Erfolg.

