Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Senior verlässt Seniorenresidenz ++ Suchmaßnahmen nach demenzerkrankten 81-Jährigen werden fortgesetzt ++ Drohne, Suchhunde und Polizeihubschrauber im Einsatz ++ "Wer sah Herrn Sch. ...

Lüneburg (ots)

++ Senior verlässt Seniorenresidenz ++ Suchmaßnahmen nach demenzerkrankten 81-Jährigen werden fortgesetzt ++ Drohne, Suchhunde und Polizeihubschrauber im Einsatz ++ "Wer sah Herrn Sch. mit blau-weiß-kariertem Hemd?"

Landkreis Uelzen - Lüder/Bad Bodenteich

Bereits seit den Nachmittagsstunden des 18.08.25 sind Polizei, Feuerwehr und DRK u.a. mit Drohnen und Suchhunde in der Region Lüder auf der Suche nach dem vermissten und an demenz-erkrankten Herrn Sch. . Der 81 Jahre alte Senior hatte vermutlich in den Mittags-/ frühen Nachmittagsstunden seine Seniorenresidenz in der Röhrser Straße in Lüder zu Fuß verlassen und ist seitdem verschwunden.

Erste Überprüfungen von Anlaufstellen und Kontaktadressen des Vermissten verliefen erfolglos, so dass Polizei, Feuerwehr und DRK ihre Suchmaßnahmen auch mit Drohnen und Flächensuchhunden bis in die späten Abendstunden fortsetzten. Der 81-Jährige konnte auch nach mehrstündiger Suche bis in die Nacht nicht aufgefunden werden.

In den Morgenstunden des 19.08.25 setzten die Einsatzkräfte die Suchmaßnahmen fort, so dass aktuell auch Polizeihubschrauber sowie Man-Trail-Hunde zum Einsatz kommen.

Parallel fragen die Einsatzkräfte: "Wer sah den 81 Jahre alten Herrn Sch. mit seinem blau-weiß-kariertem Hemd?"

Herr Sch. wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,78 m groß - O-Beine - keine Brille - schmale Statur - grau-braune Augen - Jeans - blau-weiß kariertes Hemd

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell