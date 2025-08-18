Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ junger Mann kollidiert mit Pkw auf gerader Strecke mit Baum und verstirbt an Unfallstelle ++ Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an ++

Lüneburg (ots)

++ junger Mann kollidiert mit Pkw auf gerader Strecke mit Baum und verstirbt an Unfallstelle ++ Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an ++

Landkreis Lüneburg - Embsen

Tödliche Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Focus in den Abendstunden des 17.08.25 auf der Kreisstraße 20 zwischen Wetzen und Oerzen. Der junge Mann aus dem Landkreis Lüneburg war nach derzeitigen Ermittlungen alleinbeteiligt gegen 21:15 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte dort mit einem Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Die Polizei leitete weitere Maßnahmen ein. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell