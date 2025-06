Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Einladung zum Tag der Feuerwehr in Herstelle

Beverungen (ots)

Am Sonntag, dem 15. Juni 2025, veranstaltet die Löschgruppe Herstelle einen Tag der Feuerwehr am Fährplatz in Herstelle, zu dem wir euch und eure Familien herzlich einladen möchten. Neben einer kleinen Fahrzeugschau werden vor allem unsere Nachwuchsabteilungen den Tag mitgestalten. Nach einigen Jahren Pause wird das Kaspertheater der Jugendfeuerwehr Herstelle wieder auftreten, um Kindern auf spielerische Weise das Thema Brandschutzerziehung näher zu bringen. Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich auch gesorgt sein.

