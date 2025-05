Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Nachwuchs für den Einsatz: 24 Feuerwehrkräfte meistern Grundlehrgang

Beverungen (ots)

Sie stehen zukünftig bereit, wenn andere Hilfe brauchen - und das freiwillig und in ihrer Freizeit: 24 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden aus Beverungen, Brakel und Höxter haben jetzt den zweiten Teil ihrer Feuerwehrgrundausbildung im Ausbildungsverbund Beverungen-Brakel-Höxter erfolgreich abgeschlossen. Mit dem bestandenen Truppmann-Lehrgang dürfen sie künftig aktiv zu Einsätzen ausrücken.

Der nun abgeschlossene Lehrgang bildet den zweiten Teil der feuerwehrtechnischen Grundausbildung ab0. Nachdem im vergangenen Jahr die Grundlagen des Löschangriffs im Fokus standen, drehte sich in den vergangenen Wochen alles um die Vertiefung von Fachwissen und praktischen Fähigkeiten. Rund 160 Ausbildungsstunden haben die Teilnehmenden in Theorie und Praxis absolviert - mit Inhalten wie Erste Hilfe, technischer Hilfeleistung und psychosozialer Notfallversorgung (PSNV), also der Betreuung von Betroffenen und Einsatzkräften in seelisch belastenden Situationen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der technischen Hilfe bei Verkehrsunfällen. Der richtige Umgang mit hydraulischen und pneumatischen Rettungsgeräten wie Schere und Spreizer oder Hebekissen wurde intensiv trainiert. In realitätsnahen Szenarien lernten die angehenden Einsatzkräfte im Team erfolgsorientiert zu arbeiten.

"Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben großes Engagement gezeigt und sich als starke, verlässliche Teams bewiesen. Sie sind nun bestens vorbereitet für die kommenden Einsätze", lobte der Fachbereichsleiter für Aus- und Fortbildung Jürgen Vorwick. Der Lehrgang zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Ausbildung und Übung sind, um im Ernstfall schnell und sicher helfen zu können.

Die erfolgreichen Absolventen des Lehrgangs sind: Hendrik Rode aus Albaxen; Niels Kieneke und Max Kruse aus Bosseborn; Thomas Bulla, Nadine Hoffmann, Mohamed Sallam, Finn Schwiertz und Leon Vössing aus Dalhausen; Nico Rasche aus Haarbrück; Pascal Schünemann aus Herstelle; Melanie Tegethoff und Marius Timmermann aus Jakobsberg; Ingo Wittkowski aus Lüchtringen; Kyle Liam Jones aus Lütmarsen; Dustin Falk und Noel Schrick aus Ottbergen; Jonas Geilhaar, Fabian Glitz, Carsten Mattuschka, Joscha Spieker und Niclas Spieker aus Siddessen; Struck Lucas aus Stahle; Nils Fischer, Jonas Pietsch und Mike Wieners aus Tietelsen.

Die Feuerwehren Beverungen, Brakel und Höxter gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zum bestandenen Lehrgang und danken dem Ausbilderteam für ihren großen Einsatz. Für die neuen Einsatzkräfte beginnt nun ein neuer Abschnitt in der Freiwilligen Feuerwehr - ob im aktiven Dienst oder in weiterführenden Lehrgängen: Sie leisten künftig einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Region.

