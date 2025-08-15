Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrsunfall - Jugendlicher leichtverletzt - Hinweise der Polizei ++ Geschlagen und Rucksack in Gebüsch geworfen ++ Öl-Abfälle im Wald entsorgt ++ Rangelei im Kassenbereich eines Supermarktes ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Rangelei im Kassenbereich eines Supermarktes

Am 14.08.2025 gegen 12:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Dahlenburger Landstraße im Kassenbereich zu einer Rangelei zwischen zwei derzeit unbekannten Männern, nachdem diese vorher in einen Streit gerieten. Anschließend entfernten sich beide aus dem Supermarkt in jeweils unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen einer wechselseitigen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall - Jugendlicher leichtverletzt - Hinweise der Polizei

Im Kreuzungsbereich der Soltauer Straße mit dem Munstermannskamp kam es am 15.08.2025 gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine 64 Jahre alte Frau mit einem PKW in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem von rechts kommenden Jugendlichen auf einem Fahrrad. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Am PKW entstand Sachschaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Pressemitteilung mit Hinweisen für Verkehrsteilnehmende vom 13.08.2025 zum Thema "Beginn des neuen Schuljahres" hin. Am Montag, den 18.08.2025 starten die Erstklässlerinnen und Erstklässler in das neue Schuljahr.

Lüneburg - Schildkröten von Gelände eines Kindergartens gestohlen

Unbekannte kletterten im Zeitraum vom 07.08.2025 bis zum 14.08.2025 über den Zaun eines Kindergartens im Ebelingweg. Dort begaben sie sich zu einem Gehege und entwendeten insgesamt fünf darin befindliche Schildkröten. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Senior verursacht Unfall - Führerschein sichergestellt

Ein Senior parkte am 14.08.2025 gegen 09:45 Uhr mit einem PKW-Toyota rückwärts auf einem Parkplatz in der Böttcherstraße aus. Zeitgleich kreuzte ein PKW-Mercedes hinter ihm und hupte mehrfach. Der Senior fuhr weiter rückwärts gegen den inzwischen stehenden Mercedes. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei überprüfte anschließend die Fahrtüchtigkeit des Seniors und konnte dabei körperliche Mängel feststellen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Lüneburg - Kind mit Fahrrad und Seniorin stoßen zusammen - beide verletzt

Am Sande kam es am 14.08.2025 gegen 13:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einer Seniorin, die in der Fußgängerzone den Fahrtweg des Kindes kreuzte. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Sie wurden mit einem Krankenwagen in ein Klinikum verbracht.

Melbeck - Von Grundstück auf Straße aufgefahren - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Ein 29-Jähriger fuhr am 14.08.2025 gegen 17:30 Uhr mit einem PKW von einem Grundstück in der Uelzener Straße in den fließenden Verkehr ein. Dabei kollidierte er mit einer von rechts kommenden, der Straße folgenden, Radfahrerin im Alter von 77 Jahren. Diese erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Lüchow/Dannenberg

Lüchow - Geschlagen und Rucksack in Gebüsch geworfen

Am 14.08.2025 sprachen mehrere Jugendliche einen 13-Jährigen am ZOB in Lüchow an und gingen mit ihm in Richtung Schulviertel. Dabei kam es zu einer Diskussion in dessen Folge einer der Jugendlichen den 13-Jährigen in das Gesicht schlug. Als dieser weglaufen wollte, wurde der Rucksack festgehalten und der 13-Jährige ließ diesen zurück. Er konnte den Rucksack später in einem Gebüsch auffinden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Streit endet mit Kopfstoß

An einer Holzbrücke über der Ilmenau, nahe der Ortschaft Grünhagen, gerieten am 14.08.2025 gegen 17:00 Uhr zwei Männer in einen Streit. Hintergrund war, dass sich einer der Männer im Alter von 35 Jahren beim Fischen gestört fühlte, da der Hund des 51 Jahre alten Mann vor Ort durch das Wasser lief. In Folge des verbalen Streites gab der 35-Jährige dem 51-Jährigen einen Kopfstoß. Anschließend kam es zu einer Rangelei. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen.

Wriedel - Öl-Abfälle im Wald entsorgt

Am 14.08.2025 wurde der Polizei gemeldet, dass in einem Waldgebiet bei Wriedel, nahe der Heinrichstraße, Abfälle illegal entsorgt wurden. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass es sich dabei um Altöl, Luftfilter und Ölfilter handelte. Das ausgekippte Öl gelangte in den Waldboden. Die Polizei in Ebstorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Stahlplatte von Baustelle entwendet

Unbekannte betraten im Zeitraum vom 14.08.2025 bis zum frühen Morgen des 15.08.2025 ein Baustellengelände in der Bahnhofstraße. Dort entwendeten sie eine Stahlplatte im Wert von einigen Hundert Euro und entfernten sich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell