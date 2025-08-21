Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
POL-LG: ++ Demente Seniorin aus Altenheim in Boltersen vermisst ++ umfangreiche Suchmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr, DRK und Hunden eingeleitet ++ "Wer sah die kleine 81-Jährige Frau H.?!" ++
Lüneburg (ots)
Landkreis Lüneburg -Scharnebeck/Boltersen
Nach einer 81 Jahre alten dementen Seniorin sucht die Polizei zusammen mit verschiedenen Einsatzkräften seit den Abendstunden des 20.08.25 im weiteren Bereich von Boltersen. Gegen 20:15 Uhr hatte die Pflegedienstleitung des Altenheims in Boltersen die demente Bewohnerin vermisst gemeldet. Eine intensive Absuche seit 19:00 Uhr durch die Einrichtung war ohne Ergebnis geblieben. Eine Überprüfung aller bekannten ehemaligen Wohnanschriften verliefen ebenfalls negativ. Die Polizei leitete zusammen mit mehr als 60 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Boltersen/Rullstorf, Scharnebeck und Bardowick umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Auch der Einsatz einer Drohne sowie eines Mantrail-Hundes blieb vorerst erfolglos. Die Suchmaßnahmen dauerten bis heute Morgen 05:00 Uhr an und werden aktuell fortgesetzt.
Die Polizei bittet parallel auch um die Mithilfe der Bevölkerung und fragt: " Wer sah die kleine 81-Jährige Frau H. seit gestern Abend?"
Die 81-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- 154 cm groß - 54 kg leicht - Bekleidung (vermutlich): gelbes Langarmshirt, weißes T-Shirt, helle Hose - Brille
Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.
