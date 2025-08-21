Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Sperrung der B 209 in Amelinghausen anlässlich des Heideblütenfestes ++ Polizei informiert über Verkehrsmaßnahmen ++

Lüneburg (ots)

Amelinghausen

Mehrere tausend Besuchende erwartet die Polizei am Sonntag, 24. Aug. 2025, zur Abschlussveranstaltung des Heideblütenfestes mit großem Festumzug in Amelinghausen. Aus diesem Grund wird es im Ortskern von Amelinghausen zu größeren Verkehrsbeschränkungen kommen. Außerdem wird der Fernverkehr weiträumig um Amelinghausen umgeleitet. Die Bundesstraße 209, so die Amelinghausener Polizei, wird am Sonntag innerorts ab ca. 15:00 Uhr bis gegen 20:00 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt im Norden ab Oerzer Kreuz über die Kreisstraße 10 / 20 (Rtg. Wetzen-Raven-Soderstorf) und wird im Süden über die Landesstraße 234 (Amelinghausen-Diersbüttel-Drögennindorf) geführt. Innerhalb Amelinghausens beginnt die Vollsperrung (von Norden kommend) ab der Kreuzung Lerchenweg/Triangel und (von Süden kommend) ab Lüneburger Str./Uelzener Straße/ Vogtei-weg. Ebenso wird die Oldendorfer Straße (Landesstr. 234) ab der Kreuzung Im Dorfe / Wohlenbütteler Straße voll gesperrt. Die mit Kfz anreisenden Besucher sollten die ausgewiesenen Parkflächen nutzen. Von mehreren markanten Stellen im Verlauf der B 209 durch Amelinghausen wird ein kostenloser Buspendelverkehr zum Parkplatz Kronsbergheide - Heideblütenfestplatz - eingerichtet. Nach Veranstaltungsende gibt es keinen Buspendelverkehr in Richtung Parkplatz Lopausee. Empfehlungen:

- Ortsansässige sollten für diesen Tag ihr Kraftfahrzeug nicht benutzen.

- Sollte sich eine Autofahrt nicht vermeiden lassen, wird darum gebeten, auf Nebenstraßen und -wege auszuweichen.

- Besuchende zu den einzelnen Veranstaltungen sollten den Wegweisungen zu den Parkplätzen folgen und den Buspendelverkehr nutzen.

Im Interesse eines reibungslosen Veranstaltungsverlaufes werden die Autofahrenden um Verständnis für die Verkehrsbeschränkungen gebeten. Den Anweisungen der Ordnungskräfte, so die Polizei, sei unbedingt Folge zu leisten.

