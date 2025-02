Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: In Köln mit Haftbefehl gesucht und in Leipzig nach Diebstahl verhaftet

Leipzig (ots)

Für einen gesuchten 39-jährigen Rumänen endete gestern Nachmittag der Aufenthalt in Leipzig mit seiner Festnahme durch die Bundespolizei. Er wurde im Leipziger Hauptbahnhof bei einem Ladendiebstahl von den Mitarbeitern erwischt und anschließend den alarmierten Bundespolizisten übergeben.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Rumäne vom Amtsgericht Köln mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Er war Anfang Februar nicht zum Gerichtstermin in Köln erschienen, wo er in mehreren Verfahren wegen über 20 Straftaten angeklagt war. Nach seiner Vorführung beim Haftrichter des Amtsgerichts Leipzig wurde er in die JVA Leipzig gebracht.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 39-jährigen Rumänen ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

