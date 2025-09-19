PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat eine bislang unbekannte Täterschaft im Stadtteil Wieblingen vier Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Die Suche verlief jedoch ohne Erfolg.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr und Donnerstagfrüh gegen 06:00 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam in vier Transportfahrzeuge der Marken VW und Ford ein, die vor einem Firmengebäude im Wieblinger Weg geparkt waren. Durch die Beschädigung der jeweiligen Schiebetüren an den Transportern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Unbekannten konnten anschließend die Örtlichkeit unerkannt verlassen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

