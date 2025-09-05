PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Illegales Autorennen führt zu Verkehrsunfall auf dem Wall

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0768

Am Freitag (5.September) kam es auf dem Dortmunder Ostwall in Höhe der Kaiserstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, der nach ersten Erkenntnissen auf ein illegales Autorennen zurückzuführen ist. Zwei junge Männer im Alter von 22 (aus Dortmund) und 28 (aus Sohren) Jahren lieferten sich auf der vielbefahrenen Straße ein Rennen, bei dem einer der Beteiligten die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Unfall ereignete sich gegen 00:01 Uhr, als ein unbeteiligter Autofahrer (31 aus Dortmund), der auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war, die Spur wechseln wollte. Aufgrund der vermeintlich überhöhten Geschwindigkeit übersah er die beiden sich von hinten nähernden Verkehrsteilnehmer.

Infolge des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des 28-jährigen Sohreners gegen einen Baum auf dem begrünten Mittelstreifen und kam erst nach mehreren Metern zum Stehen.

Die Polizei Dortmund war schnell vor Ort und konnte im Rahmen der Unfallaufnahme den zweiten, flüchtigen Rennteilnehmer identifizieren. Beamten stellten die Fahrzeuge, Mobiltelefone und Führerscheine der beiden Raser sicher.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 09:41

    POL-DO: Präsenzkonzeption "Fokus" - Tägliche Schwerpunktkontrollen im innerstädtischen Bereich

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0767 Im Rahmen des Präsenzkonzeptes "Fokus" kontrollierte die Polizei Dortmund zahlreiche stark frequentierte Bereiche in der Innenstadt. Die regelmäßigen Einsätze dienen der Prävention und der Aufklärung von Verstößen insbesondere gegen das Betäubungsmittelgesetz aber auch weiteren Strafbeständen sowie der Gefahrenabwehr im ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 13:29

    POL-DO: Folgemeldung: 37-Jähriger wird durch einen Schuss auf der Kampstraße schwer verletzt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0766 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund. Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0762 (weiteres dazu hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6109847) berichtet, verletzte ein unbekannter Täter einen 37-Jährigen mit einer Schusswaffe. Der Mann wurde durch einen Schuss schwer verletzt. Der ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:24

    POL-DO: Diebstahl von Kabelmaterial auf Firmengelände - Drei Täter festgenommen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0765 Drei Personen wurden am Nachmittag des gestrigen Tages (03.09.) in Dortmund-Brackel auf frischer Tat festgenommen, nachdem sie sich unrechtmäßig Zutritt zu einem Firmengelände verschafft und versuchten, Kabelmaterial zu entwenden. Gegen 13:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verdächtige Aktivitäten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren