POL-DO: Illegales Autorennen führt zu Verkehrsunfall auf dem Wall

Am Freitag (5.September) kam es auf dem Dortmunder Ostwall in Höhe der Kaiserstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, der nach ersten Erkenntnissen auf ein illegales Autorennen zurückzuführen ist. Zwei junge Männer im Alter von 22 (aus Dortmund) und 28 (aus Sohren) Jahren lieferten sich auf der vielbefahrenen Straße ein Rennen, bei dem einer der Beteiligten die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Unfall ereignete sich gegen 00:01 Uhr, als ein unbeteiligter Autofahrer (31 aus Dortmund), der auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war, die Spur wechseln wollte. Aufgrund der vermeintlich überhöhten Geschwindigkeit übersah er die beiden sich von hinten nähernden Verkehrsteilnehmer.

Infolge des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des 28-jährigen Sohreners gegen einen Baum auf dem begrünten Mittelstreifen und kam erst nach mehreren Metern zum Stehen.

Die Polizei Dortmund war schnell vor Ort und konnte im Rahmen der Unfallaufnahme den zweiten, flüchtigen Rennteilnehmer identifizieren. Beamten stellten die Fahrzeuge, Mobiltelefone und Führerscheine der beiden Raser sicher.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

