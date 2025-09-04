PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: 37-Jähriger wird durch einen Schuss auf der Kampstraße schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0766

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0762 (weiteres dazu hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6109847) berichtet, verletzte ein unbekannter Täter einen 37-Jährigen mit einer Schusswaffe. Der Mann wurde durch einen Schuss schwer verletzt. Der Täter flüchtete mit einem weiteren Mann.

Nach Zeugenhinweisen besteht die Möglichkeit, dass zumindest einer der beiden Flüchtigen in ein Taxi oder eine andere Mitfahrgelegenheit in der Nähe zum Tatort (Kampstraße/Freistuhl) gestiegen ist.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei bitten nun Personen, die weitere Angaben machen können, sich bei der Polizei unter der 0231/132-7441 zu melden.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwalt Henner Kruse, Tel.: 0231/92626-122.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

