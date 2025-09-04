Polizei Dortmund

POL-DO: Diebstahl von Kabelmaterial auf Firmengelände - Drei Täter festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0765

Drei Personen wurden am Nachmittag des gestrigen Tages (03.09.) in Dortmund-Brackel auf frischer Tat festgenommen, nachdem sie sich unrechtmäßig Zutritt zu einem Firmengelände verschafft und versuchten, Kabelmaterial zu entwenden.

Gegen 13:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verdächtige Aktivitäten auf einem Firmengelände in Dortmund. Über eine Videoüberwachung konnte er drei männliche Täter beobachten, die mit einem weißen Transporter auf das Gelände fuhren. Anschließend luden sie Kabelmaterial aus einem Metallschrott-Container in das Fahrzeug.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte konnten die drei Tatverdächtigen noch auf dem Firmengelände stellen und festnehmen. Die drei Täter (ein 38-jähriger Herner, ein-20 jähriger Bochumer und ein 16-jähriger Herner) sind der Polizei bereits wegen gleichgelagerter Delikte bekannt und wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

Der Transporter sowie die Mobiltelefone der Täter wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu einer möglichen bandenmäßigen Vorgehensweise, dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell