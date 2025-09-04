PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Diebstahl von Kabelmaterial auf Firmengelände - Drei Täter festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0765

Drei Personen wurden am Nachmittag des gestrigen Tages (03.09.) in Dortmund-Brackel auf frischer Tat festgenommen, nachdem sie sich unrechtmäßig Zutritt zu einem Firmengelände verschafft und versuchten, Kabelmaterial zu entwenden.

Gegen 13:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verdächtige Aktivitäten auf einem Firmengelände in Dortmund. Über eine Videoüberwachung konnte er drei männliche Täter beobachten, die mit einem weißen Transporter auf das Gelände fuhren. Anschließend luden sie Kabelmaterial aus einem Metallschrott-Container in das Fahrzeug.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte konnten die drei Tatverdächtigen noch auf dem Firmengelände stellen und festnehmen. Die drei Täter (ein 38-jähriger Herner, ein-20 jähriger Bochumer und ein 16-jähriger Herner) sind der Polizei bereits wegen gleichgelagerter Delikte bekannt und wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

Der Transporter sowie die Mobiltelefone der Täter wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu einer möglichen bandenmäßigen Vorgehensweise, dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:23

    POL-DO: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme und Fahrzeugsicherstellung

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0763 Schneller Erfolg für die Polizei Dortmund: Die Beamten nahmen am gestrigen Dienstag (2. September) gegen 16:30 Uhr einen 52-jährigen Breckerfelder fest, nachdem er zuerst mit dem Auto und dann zu Fuß flüchten wollte. Bei der Verfolgungsfahrt hatte er zuvor ein geparktes Auto und einen Streifenwagen touchiert. Der Vorfall ereignete ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:11

    POL-DO: Wohnungsbrand in Huckarde: Die Kriminalpolizei ermittelt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0764 In der Nacht zum Dienstag (2. September) kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus in Huckarde zu einem Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand. Gegen 00:15 Uhr schlugen die Flammen aus der Wohnung (Rahmer Straße) im zweiten Obergeschoss. Polizeikräfte evakuierten das Wohnhaus. Ein 56-jähriger Wohnungsinhaber erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren