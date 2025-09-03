Polizei Dortmund

POL-DO: 37-Jähriger wird durch einen Schuss auf der Kampstraße schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

In der Nacht zu Mittwoch (3. September) gegen 00:30 Uhr kam es zu einer Schussabgabe auf der Kampstraße. Ein bislang unbekannter Täter schoss von hinten auf einen 37-Jährigen und verletzte ihn schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Täter flüchtete vom Tatort. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen Zeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der 37-jährige Marokkaner ohne festen Wohnsitz an der Ecke Freistuhl/Kampstraße. Gegen 00:30 Uhr kam es dort zu einem Gerangel zwischen dem 37-Jährigen und einem unbekannten Täter. Der Mann aus Marokko konnte eine Schusswaffe bei dem Täter sehen und lief daraufhin in Richtung Reinoldikirche davon. Während er weglief, schoss der Täter mit einer Schusswaffe auf ihn und verletzte ihn schwer. Der Täter war mit einem weiteren Mann unterwegs. Die beiden flüchteten vom Tatort. Die Polizei setzte bei der Fahndung nach den Männern auch einen Polizeihubschrauber ein. Der 37-jährige Verletzte wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann, der geschossen hat, soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein und eine schlanke Figur haben. Er trug einen Drei-Tage-Bart und hatte schwarze, glatte Haare, die ihm an der Stirn herunterhingen. Am rechten Unterarm soll er tätowiert sein. Er war mit einem weißen T-Shirt, einer blauen Jeans und hellen Sportschuhen bekleidet.

Der zweite Mann soll etwa 25 Jahre alt sein und ebenfalls einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Er hat kurze dunkle Haare und eine dünne Figur. Er trug eine schwarze Jacke der Marke "Nike", eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe.

Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission für die weiteren Ermittlungen eingesetzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zur Tat oder den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwalt Henner Kruse, Tel.: 0231/92626-122.

