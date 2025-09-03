Polizei Dortmund

POL-DO: Pkw flüchtet vor Verkehrskontrolle - Zwei Männer vorläufig festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0760

Am Montagabend (01.09.2025) wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 19:30 Uhr einen Pkw auf dem Altenderner Weg in Lünen kontrollieren. Dieser versuchte jedoch, zu flüchten.

Das Auto flüchtete vor der Polizei über die Jägerstraße in das gegenüberliegende Wohngebiet und wurde kurz darauf verlassen aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw als gestohlen im polizeilichen Fahndungssytem einlag und das Kennzeichen offensichtlich gefälscht war.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Fluchtbereich auf ein naheliegendes Wohngebiet eingegrenzt werden. Ein Polizeihubschrauber wurde angefordert und unterstützte die Beamten am Boden aus der Luft.

Ein 24-jähriger Tatverdächtiger konnte auf einem umzäunten Kindergartengelände an der Freiligrathstraße in einem Spieltunnel für Kinder festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige (23 Jahre) wurde der Polizei in der Schnakenbrock-Straße, in einem Fahrradkeller, gemeldet und ebenfalls festgenommen.

Beide Männer wurden zunächst zur Polizeiwache Lünen gebracht. Da die beiden Personen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden beide dem Polizeigewahrsam zugeführt. Da die besonderen Gründe für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurden sie nach der Vorführung bei einem Haftrichter wieder entlassen.

Der gestohlene Pkw wurde sichergestellt. Keiner der Beiden war im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Hausfriedensbruchs, Diebstahls von Kraftwagen und Urkundenfälschung wurden gefertigt.

