Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungsbrand in Huckarde: Die Kriminalpolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0764

In der Nacht zum Dienstag (2. September) kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus in Huckarde zu einem Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand.

Gegen 00:15 Uhr schlugen die Flammen aus der Wohnung (Rahmer Straße) im zweiten Obergeschoss. Polizeikräfte evakuierten das Wohnhaus.

Ein 56-jähriger Wohnungsinhaber erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Alle weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Aufgrund des Löschwassers sind die Brandwohnung und eine darunter liegende Wohnung nicht mehr bewohnbar.

In einem Restaurant im Erdgeschoss kam es durch die Hitzeentwicklung zu Rissen in den Fensterscheiben. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell