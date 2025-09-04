Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme und Fahrzeugsicherstellung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0763

Schneller Erfolg für die Polizei Dortmund: Die Beamten nahmen am gestrigen Dienstag (2. September) gegen 16:30 Uhr einen 52-jährigen Breckerfelder fest, nachdem er zuerst mit dem Auto und dann zu Fuß flüchten wollte. Bei der Verfolgungsfahrt hatte er zuvor ein geparktes Auto und einen Streifenwagen touchiert. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Brackeler Straße und endete auf einem Werksgelände in der Eberhardstraße.

Die Ereignisse nahmen ihren Lauf, als der Fahrer eines silbernen BMW eine allgemeine Verkehrskontrolle ignorierte und die Flucht ergriff. Bereits zu diesem Zeitpunkt soll er ein geparktes Fahrzeug an einer anderen Örtlichkeit, beschädigt haben. Während der anschließenden Verfolgungsjagd kollidierte der BMW zudem mit einem Streifenwagen. Schließlich wurde das Fluchtfahrzeug führerlos auf einem naheliegenden Firmengelände aufgefunden.

Der Fahrer setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch dank der sofort eingeleiteten Fahndung von zivilen Einsatzkräften auf einem nahegelegenen Brachgelände gestellt und festgenommen werden.

Der Mann wurde zur Klärung des Sachverhalts und zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt zur Polizeiwache Nord gebracht. Dort durchgeführte Drogen- und Urinvortests waren ebenfalls positiv. Nach Abschluss der Blutprobenentnahme wurde der Mann entlassen. Das Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell