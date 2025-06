Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Bettenhausen: Gebäudebrand mit erheblichem Sachschaden und einer verletzten Person

Kassel (ots)

Am Sonntag, 15.06.2025, 18:15 Uhr, kam es in Kassel-Bettenhausen in der Leipziger Straße zu einem Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen wollte ein 60-jähriger Hausbewohner auf der wohnungseigenen Dachterrasse im Hochparterre mittels seines Gasgrills grillen. Dazu wollte er den Grill mit einer angeschlossenen Gasflasche in Betrieb nehmen. Aus bisher unbekannten Gründen strömte dann unkontrolliert Gas aus und entzündete sich. Beim Versuch, die Flammen auswerfende Gasflasche aus dem Terrassenbereich zu entfernen, erlitt der Hausbewohner erhebliche Verbrennungen an den Unterarmen und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die austretenden Flammen entzündeten sodann den hölzernen Terrassenboden. Der nunmehr entstandene Brand griff auf das Gebäude über. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen der Feuerwehr entstand an dem Mehrfamilienhaus ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich. Die Wohnung des Hausbewohners ist momentan nicht mehr bewohnbar. Die Familie des 60-jährigen Hausbewohners wurde durch die Stadt Kassel in einer Notunterkunft untergebracht. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden durch die Kasseler Kriminalpolizei geführt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell