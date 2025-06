Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, Gemarkung Trendelburg: Tödlicher Verkehrsunfall (Alleinunfall)

Kassel (ots)

Am Sonntag, 15.06.2025, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der L763 zwischen den Ortschaften Trendelburg und Borgentreich, Ortsteil Manrode, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 75- jähriger Fahrzeugführer aus Trendelburg befuhr mit seinem PKW die Landesstraße 763 aus Ri. Manrode kommend in Richtung Trendelburg. In Höhe "Deiselberg" kam der Fahrer auf leicht abschüssiger Straße nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kam nach mehrfachen Überschlag zum Stehen. Der Fahrzeugführer ist nach Reanimation durch die herbeigerufenen Rettungskräften vor Ort verstorben. Weitere Personen und Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Am Unfallwagen entstand Totalschaden. Beamte der Polizeistation Hofgeismar haben den Unfall aufgenommen. Während der Zeit der Unfallaufnahme war die Landesstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell