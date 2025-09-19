Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall durch absichtliches Bremsen verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr kam es auf der Großsachsener Straße zu einem Auffahrunfall nachdem ein 34-jähriger Peugeot-Fahrer eine nachfolgende 34-jährigen Opel-Fahrer ausbremsen wollte. Der Opel-Fahrer bog kurz zuvor vom Grenzweg auf die Großsachsener Straße in Richtung Hirschberg ab. Der Peugeot-Fahrer war bereits auf der Großsachsener Straße aus Heddesheim kommend unterwegs und überholte den gerade beschleunigenden Opel. Nach dem Überholvorgang scherte der Peugeot-Fahrer vor dem Opel ein und bremste absichtlich stark ab. Der Opel-Fahrer gelang es nicht mehr zu stoppen, wonach er dem Peugeot ins Heck fuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehr als 6.000 Euro. Der 34-jährigen Peugeot-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

