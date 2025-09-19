PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betonmischer umgefallen - PM 1

Reilingen (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall auf der L 723 zwischen Hockenheim und Reilngen bei einem umgestürzten Betonmischer im Einsatz. Über die genaue Ursache und Anzahl von Verletzten liegen noch keine Erkenntnisse vor. Aktuell ist eine Fahrspur gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

