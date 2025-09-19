POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betonmischer umgefallen - PM 1

Mannheim (ots) - Ein 72-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend im Stadtteil Neckarstadt von einem hilfsbereiten und höflichen Unbekannten grundlos niedergeschlagen. Der 72-Jährige war gegen 21.20 Uhr zu Fuß in der Moselstraße unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Mann zwischen zwei geparkten Autos hervortrat. Dieser schlug dem älteren Mann mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend ...

