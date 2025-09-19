POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betonmischer umgefallen - PM 1
Reilingen (ots)
Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall auf der L 723 zwischen Hockenheim und Reilngen bei einem umgestürzten Betonmischer im Einsatz. Über die genaue Ursache und Anzahl von Verletzten liegen noch keine Erkenntnisse vor. Aktuell ist eine Fahrspur gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.
