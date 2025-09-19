Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5/BAB 6: Schwerpunktkontrollen Tiertransporte und Lebensmitteltransporte

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5/BAB 6 (ots)

Unter der Federführung des Polizeipräsidiums Mannheim führte die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim am Freitag, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr auf den Autobahnen A 5 und A 6 in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung Tiertransporte und Lebensmitteltransporte.

Durch 19 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim sowie sieben Mitarbeitende des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreises aus den Bereichen Lebensmittelkontrolle, Veterinärkontrolle und Amtstierarztwesen wurden insgesamt fünf Tiertransporte und 27 Lebensmitteltransporte überprüft. Von diesen mussten 23 Transporte beanstandet werden, was eine Beanstandungsquote von 72 Prozent entspricht.

Nachfolgende Verstöße wurden festgestellt:

- Sieben Zuwiderhandlungen gegen die StVO wegen mangelnder Ladungssicherung - Drei Verstöße gegen die StVZO wegen überfälliger Vorführung zur Hauptuntersuchung - 14 Verstöße gegen Sozialvorschriften (Nichteinhaltung von Lenk- und Ruhezeiten) - Drei Zuwiderhandlungen gegen arbeitszeitrechtliche Vorschriften - Zwei Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz - Ein Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - In zwei Fällen wurden Vorschriften gegen die Tiefkühlverordnung nicht eingehalten - Dreimal wurde gegen die Tiertransportschutzverordnung verstoßen.

Auf einem Tiertransport mit lebenden Ferkeln war ein Tier bereits verendet und musste der Tierkörperbeseitigung zugeführt werden. Bei einem weiteren Transport wurde die vorgeschriebene Temperatur in der Kühlkette nicht durchgängig eingehalten. Der Transporter wurde versiegelt und die nicht mehr zum Verzehr geeigneten Lebensmittel werden der Beseitigung zugeführt.

Die Ergebnisse der Kontrollen zeigen deutlich die Relevanz der Überwachung von Tier- und Lebensmitteltransporten. Weitere Maßnahmen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell