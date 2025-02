Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250221 - 0185 Frankfurt

Hanau: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Wo sind Laura Schmid und Nico Romanenko? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Vermissten, die nach derzeitigen Erkenntnissen zusammen unterwegs sind.

Die beiden hielten sich zuletzt am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, in Hammersbach auf. Anschließend waren sie wohl mit einem Bus unterwegs. Seitdem sind sie verschwunden. Sie könnten sich in Dreieich (Landkreis Offenbach) oder in Frankfurt aufhalten.

Personenbeschreibung von Laura Schmid:

15 Jahre, kräftige Statur, rot gefärbte schulterlange Haare, etwa 1,60 Meter groß; bekleidet mit einem beigen Mantel, grünem Kapuzenpullover und einer Jeans

Personenbeschreibung von Nico Romanenko: 12 Jahre, etwa 1,40 Meter groß; trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der folgende link führt zu der Ursprungsmeldung des Polizeipräsidium Südosthessen, hier sind Bilder der Vermissten zu sehen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5975607

