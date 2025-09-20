Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rheinau: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Samstag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Ladenburg gegen 01:10 Uhr in der Wachenburgstraße im Stadtteil Rheinau einen 46-jährigen Mazda-Fahrer. Der Mann reagierte zunächst nicht auf Anhaltesignale und stoppte erst nach rund 200 Metern. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 46-jährige wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

