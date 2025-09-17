PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: "Vision ZERO" - Am 18. September ist der Tag ohne Verkehrstote

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstag, 18. September, ist europaweit der Tag ohne Verkehrstote. Eingebettet ist dieser Tag in die ROADPOL-Aktionswoche "Safety Days" 2025, die vom 16. bis zum 22. September läuft.

Am Tag ohne Verkehrstote soll daran erinnert werden, dass hinter jeder Zahl in der Unfallstatistik ein Mensch steht - eine Mutter, ein Vater, ein Kind, ein Freund. Jeder einzelne Verkehrstote ist einer zu viel und bringt für viele andere Menschen aus dem Umfeld großes Leid mit sich.

Ziel der Aktion ist, zu zeigen, dass das Verhalten jedes Einzelnen im Straßenverkehr entscheidend dafür ist, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsunfälle passieren nicht einfach - sie werden verursacht.

Deshalb bitten die Polizei alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Regeln zu halten, sich vorbildlich zu verhalten und Rücksicht zu nehmen. So kann jeder dazu beitragen, eine positive Atmosphäre im Straßenverkehr zu schaffen. Am Ende wollen schließlich alle Verkehrsteilnehmer nur eines: sicher nach Hause kommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 09:11

    POL-PB: Telefonbetrüger scheitern

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Am Dienstag, 16. September, scheiterten Telefonbetrüger mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" bei einem 71 Jahre alten Senior aus dem Kreis Paderborn. Der Mann machte alles richtig, beendete das Telefonat und informierte die "richtige" Polizei. Der Mann erhielt gegen 14.30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der vorgab, ihn vor einem Bankbetrug schützen zu wollen. Um seine Echtheit zu beweisen, forderte der Anrufer den Mann ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:00

    POL-PB: Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten

    Salzkotten-Oberntudorf (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf der L776 bei Salzkotten-Oberntudorf haben sich am Dienstagabend, 16. September, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Die 54-jährige Fahrerin eines VW Golf war gegen 22.50 Uhr auf der Landstraße in Richtung Salzkotten unterwegs. Sie fuhr auf einen Mercedes Benz Vito auf, der aufgrund eines technischen Defekts auf ihrer Fahrbahn stand. Durch die Wucht des ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 08:58

    POL-PB: Von Kehrmaschine angefahren - Elfjähriger Junge schwer verletzt

    Bad Lippspringe (ots) - (mh) Bei einem Unfall mit einer Kehrmaschine hat sich am Dienstagmittag, 16. September, in der Straße "Im Bruch" in Bad Lippspringe ein elfjähriger Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge befand sich gegen 13.35 Uhr mit seinem Fahrrad hinter der Kehrmaschine, als diese zurücksetzte, um den Straßenrand zu reinigen. Das Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren