Polizei Paderborn

POL-PB: "Vision ZERO" - Am 18. September ist der Tag ohne Verkehrstote

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstag, 18. September, ist europaweit der Tag ohne Verkehrstote. Eingebettet ist dieser Tag in die ROADPOL-Aktionswoche "Safety Days" 2025, die vom 16. bis zum 22. September läuft.

Am Tag ohne Verkehrstote soll daran erinnert werden, dass hinter jeder Zahl in der Unfallstatistik ein Mensch steht - eine Mutter, ein Vater, ein Kind, ein Freund. Jeder einzelne Verkehrstote ist einer zu viel und bringt für viele andere Menschen aus dem Umfeld großes Leid mit sich.

Ziel der Aktion ist, zu zeigen, dass das Verhalten jedes Einzelnen im Straßenverkehr entscheidend dafür ist, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsunfälle passieren nicht einfach - sie werden verursacht.

Deshalb bitten die Polizei alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Regeln zu halten, sich vorbildlich zu verhalten und Rücksicht zu nehmen. So kann jeder dazu beitragen, eine positive Atmosphäre im Straßenverkehr zu schaffen. Am Ende wollen schließlich alle Verkehrsteilnehmer nur eines: sicher nach Hause kommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell