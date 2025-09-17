PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Von Kehrmaschine angefahren - Elfjähriger Junge schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei einem Unfall mit einer Kehrmaschine hat sich am Dienstagmittag, 16. September, in der Straße "Im Bruch" in Bad Lippspringe ein elfjähriger Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der Junge befand sich gegen 13.35 Uhr mit seinem Fahrrad hinter der Kehrmaschine, als diese zurücksetzte, um den Straßenrand zu reinigen. Das Fahrzeug stieß gegen das Kind, das mit dem Rad zu Boden fiel und unter der Kehrmaschine liegen blieb. Der 58-jährige Fahrer des Fahrzeugs setzte vorwärts und zog den Jungen gemeinsam mit weiteren Ersthelfern unter dem Fahrzeug hervor. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer, der keinen Helm trug, per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

