Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kellerraum - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Nach dem Einbruch in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Dr.-Grasso-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Samstag, 13. September, 11.00 Uhr, und Montag, 15. September, 16.00 Uhr, zunächst ein Türschloss und durchwühlte im Anschluss die Räumlichkeit. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell