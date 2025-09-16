POL-PB: Einbruch in Transporter - Polizei sucht Zeugen
Lichtenau (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 12. September, 18.00 Uhr, und Montag, 15. September, 08.00 Uhr, in einen geparkten Transporter an der Straße Leihbühl in Lichtenau eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Täter beschädigte die Hecktüren des Transporters, durchwühlte das Innere und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
