Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung als Ursache für Feuer in Einfamilienhaus

Salzkotten-Schwelle (ots)

(mh) Nach dem Feuer in einem Einfamilienhaus an der Holsener Straße in Salzkotten-Schwelle gehen die Brandermittler der Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Das Feuer war am Samstag, 13. September, gegen 16.40 Uhr in einem Raum im Obergeschoss des Hauses entstanden. Zeugen alarmierten die Feuerwehr Salzkotten und versuchten parallel bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

