POL-BO: Versuchter Einbruch - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Witten (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Spielhalle an der Wittener Straße 100 und bittet um Zeugenhinweise. In den frühen Morgenstunden des 4. Juli (Freitag) haben sich gegen 3.05 Uhr nach Zeugenaussagen drei Personen durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft, während eine vierte Person im Auto wartete. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Die ...

