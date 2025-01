LPI-G: Zigarettenautomaten gesprengt

Landespolizeiinspektion Gera

Zigarettenautomaten gesprengt

Altenburg

Nobitz: Am gestrigen Tag (02.01.2025) wurde der Polizei in Altenburg eine Zigarettenautomatensprengung bekannt. Vermutlich über die Silvesternacht (Tatzeit 23.12.2024 - 02.01.2025) sprengten unbekannte Täter in Nobitz, Ortsteil Lehndort in der dortigen Alten Handelsstraße einen Automaten auf und gelangten somit an den Inhalt des Gerätes. Die Schadenssumme ist derzeitig unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Auskunfte zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden. (Bezugsnummer 0000834/2025). (AK)

