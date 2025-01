Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzung zur Meldung vom 02.01.2025: Böller beschädigt Fensterscheiben - 15-Jährige durch Böller schwer verletzt -

Altenburg (ots)

Schmölln: Nach ersten Informationen wurde Neujahr (01.01.2025 gegen 00:35 Uhr) eine Sachbeschädigung durch Pyrotechnik bekannt, bei der vier Fensterscheiben eines Wohnhauses beschädigt wurden - die LPI Gera berichtete. Wie die Ermittlungen der Altenburger Polizei ergaben, wurde durch die Detonation des pyrotechnischen Erzeugnisses weiterhin eine 15-Jährige schwer verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die 15-Jährige offenbar mit weiteren Personen in der Crimmitschauer Straße fußläufig unterwegs war, als der Sprengkörper frei auf der Straße lag. Als die Geschädigte an den noch nicht umgesetzten Sprengkörper herantrat, explodierte dieser. Durch die Detonation fiel die OG in Ohnmacht und erlitt durch die Splitterwirkung schwere Verletzungen an beiden Beinen, welche operativ behandelt werden mussten. Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden. (Bezugsnummer 0001238/2025). (AK)

