Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten

Salzkotten-Oberntudorf (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der L776 bei Salzkotten-Oberntudorf haben sich am Dienstagabend, 16. September, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 54-jährige Fahrerin eines VW Golf war gegen 22.50 Uhr auf der Landstraße in Richtung Salzkotten unterwegs. Sie fuhr auf einen Mercedes Benz Vito auf, der aufgrund eines technischen Defekts auf ihrer Fahrbahn stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter auf einen weiteren Vito geschoben, der gerade dabei war, das defekte Fahrzeug abzuschleppen. Die VW-Fahrerin und ihr 34-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort behandelt wurden.

Der Golf und der ohnehin defekte Vito mussten abgeschleppt werden. Der zweite Mercedes-Transporter blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Ob an dem defekten Vito das Warnblinklicht eingeschaltet war, um auf das stehende Fahrzeug hinzuweisen, ist Stand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell