PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten

Salzkotten-Oberntudorf (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der L776 bei Salzkotten-Oberntudorf haben sich am Dienstagabend, 16. September, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 54-jährige Fahrerin eines VW Golf war gegen 22.50 Uhr auf der Landstraße in Richtung Salzkotten unterwegs. Sie fuhr auf einen Mercedes Benz Vito auf, der aufgrund eines technischen Defekts auf ihrer Fahrbahn stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter auf einen weiteren Vito geschoben, der gerade dabei war, das defekte Fahrzeug abzuschleppen. Die VW-Fahrerin und ihr 34-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort behandelt wurden.

Der Golf und der ohnehin defekte Vito mussten abgeschleppt werden. Der zweite Mercedes-Transporter blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Ob an dem defekten Vito das Warnblinklicht eingeschaltet war, um auf das stehende Fahrzeug hinzuweisen, ist Stand der Ermittlungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 08:58

    POL-PB: Von Kehrmaschine angefahren - Elfjähriger Junge schwer verletzt

    Bad Lippspringe (ots) - (mh) Bei einem Unfall mit einer Kehrmaschine hat sich am Dienstagmittag, 16. September, in der Straße "Im Bruch" in Bad Lippspringe ein elfjähriger Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge befand sich gegen 13.35 Uhr mit seinem Fahrrad hinter der Kehrmaschine, als diese zurücksetzte, um den Straßenrand zu reinigen. Das Fahrzeug ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:54

    POL-PB: Einbruch in Kellerraum - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Nach dem Einbruch in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Dr.-Grasso-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Samstag, 13. September, 11.00 Uhr, und Montag, 15. September, 16.00 Uhr, zunächst ein Türschloss und durchwühlte im Anschluss die Räumlichkeit. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:53

    POL-PB: Einbruch in Transporter - Polizei sucht Zeugen

    Lichtenau (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 12. September, 18.00 Uhr, und Montag, 15. September, 08.00 Uhr, in einen geparkten Transporter an der Straße Leihbühl in Lichtenau eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter beschädigte die Hecktüren des Transporters, durchwühlte das Innere und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren