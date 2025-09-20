Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall und leistet Widerstand

Weinheim (ots)

Am Samstag um kurz nach Mitternacht kollidierte ein 46-jähriger Radfahrer im Holzwegmit mit einem dort am Fahrbahnrand abgestellten Fahrrad einer 52-jährigen, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 100,- Euro entstand. Infolge der Kollision kam es zu einem Streitgespräch zwischen den Parteien weshalb die Polizei zur Klärung des Sachverhalts gerufen wurde. Vor Ort konnten durch Beamte des Polizeireviers Weinheim Atemalkoholgeruch beim 46-Jährigen wahrgenommen werden. Dieser empfand die polizeilichen Maßnahmen lächerlich, unnötig und tat seinen Unmut auch deutlich kund. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen versuchte sich der 46-Jährige offensichtlich von der Örtlichkeit zu entfernen weswegen die Beamten ihn festhalten mussten. Damit wohl nicht einverstanden setzte sich der 46-Jährige zur Wehr und beleidigte die Beamten. Im Ergebnis konnte beim 46-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt werden. Ihm wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Auch hier zeigte er sich nicht sonderlich diplomatisch und beleidigte die Beamten weiter und darf sich jetzt nicht nur wegen der Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Widerstands und Beleidigung zum Nachteil der Beamten verantworten.

