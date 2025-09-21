PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt-Bernau/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 292 - PM 1

Waibstadt (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der Helmstadter Straße (B 292) zwischen Waibstadt und Helmstadt bei einem schweren Verkehrsunfall im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Pkw aus bislang noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurde eine Person schwer verletzt. Die B 292 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

