Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hittfeld - Mehrere Container aufgebrochen ++ Stelle - Einbruch in Supermarkt ++ Winsen - Unter Drogen aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++ Egestorf - Unter Alkohol gegen einen Baum gefahren

Hittfeld (ots)

Mehrere Container aufgebrochen

Im Zeitraum vom letzten Freitag bis Montagmorgen brachen Unbekannte mehrere Container auf. Diese standen in der Straße Am Göhlenbach in Hittfeld. Aus den Containern wurde Werkzeug entwendet. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die am letzten Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter der Nummer 04105-6200.

Stelle - Einbruch in Supermarkt

Unbekannte brachen am Montagmorgen, gegen drei Uhr in einen Supermarkt im Büllhorner Weg ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Zigaretten entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte höher als der Wert der Beute sein.

Winsen - Unter Drogen aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Beamte der Verfügungseinheit kontrollierten am Montag, gegen 11 Uhr einen 31-Jährigen. Im Rahmen der Kontrolle entstand die Vermutung, dass der Fahrer eines VW Golf unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Weitere Tests erhärteten den Verdacht, sodass dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese hatte ihm ein Gericht bereits im letzten Jahr entzogen. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein.

Egestorf - Unter Alkohol gegen einen Baum gefahren

Am Dienstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, wurde der Polizei Winsen ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein 25-jähriger kam auf der alten Dorfstraße in Egestorf von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Dem Hyundai Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug hat nur noch Schrottwert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell