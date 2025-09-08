Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall bei Spurwechsel - Polizei sucht Zeugen

Seevetal/A7 (ots)

Auf der A7, Fahrtrichtung Hannover, kam es heute, 8.9.2025, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem PKW. Der Unfall ereignete sich gegen 6:40 Uhr im Bereich des Horster Dreiecks.

Der 70-jährige Fahrer des Sattelzuges gab an, von der A1 kommend in die A7 eingefahren zu sein. Kurz danach habe der Fahrer eines Ford Focus einen Fahrstreifenwechsel vollzogen und sei seitlich mit dem LKW kollidiert.

Der 58-jährige PKW Fahrer wiederum gab an, dass der LKW-Fahrer auf seine Spur gezogen sei, weswegen er die Kontrolle über seinen PKW verloren habe und gegen die mobile Schutzwand geprallt sei.

Glücklicherweise blieben beide Beteiligte unverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 620-200.

