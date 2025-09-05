Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Tankstelle ++ Neu Wulmstorf und Kakenstorf - Unter Alkoholeinfluss gefahren ++ Seevetal/Meckelfeld - Alkoholisiert mit Fahrrad verunfallt

Salzhausen (ots)

Einbruch in Tankstelle

Heute, 05.09.2025, gegen 01:45 Uhr, sind drei maskierte Männer in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Lüneburger Straße eingebrochen. Die Täter hatten dazu die Eingangstür aufgehebelt. Anschließend schnappten sie sich zahlreiche Zigarettenschachteln und flüchteten unmittelbar danach wieder.

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Ergebnis. Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen aus und sucht Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle aufgefallen sind.

Hinweise bitte an die Telefonnummer 04171 7960.

Neu Wulmstorf und Kakenstorf - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Ein 68-jähriger Autofahrer ist gestern, 4.9.2025, von mehreren Zeugen gemeldet worden. Gegen 19:20 Uhr wählte ein Verkehrsteilnehmer den Notruf, weil es auf der B3, zwischen Elstorf und Rade, zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sei.

Wenig später meldete sich ein Anwohner aus Neu Wulmstorf der beobachtet hatte, wie der Fahrer desselben PKW vor seinem Grundstück angehalten und in den Vorgarten uriniert habe. Dabei sei ihm der schwankende Gang aufgefallen.

während die Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw zunächst ohne Ergebnis blieben, erreichte gegen 20:30 Uhr schließlich eine dritte Meldung zu demselben Kennzeichen die Polizei. Demnach war der Fahrer des Wagens auf einem Parkplatz in Kakenstorf aufgefallen, weil er auch dort schwankend um sein Auto gegangen war.

Beamte trafen den Mann in seinem Wagen schlafend an und weckten ihn. Hierbei konnten sie eine deutliche Alkoholisierung feststellen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von über 1,2 Promille. Ein Arzt entnahm auf der Dienststelle eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Seevetal/Meckelfeld - Alkoholisiert mit Fahrrad verunfallt

Zeugen meldeten am Donnerstag, 4.9.2025, gegen 18:45 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Straße Immenhof. Demnach war ein Radfahrer gegen einen auf der Fahrbahn geparkten PKW gefahren und hatte sich dabei leicht verletzt. Am PKW war ein Sachschaden entstanden. Der Mann rappelte sich auf und verließ die Örtlichkeit, obwohl die Polizei bereits verständigt war. Er konnte von einer Streifenwagenbesatzung auf der Anfahrt zur Unfallstelle nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,4 Promille. Daraufhin wurde gegen den 47-jährigen Mann ein Strafverfahren eingeleitet, ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell