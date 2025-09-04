Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorräder stießen zusammen - ein Fahrer schwer verletzt

Egestorf (ots)

Auf der Lübberstedter Straße sind gestern, 2.9.2025, ein Motorradfahrer und eine Motorradfahrerin zusammengestoßen. Die beiden Motorräder waren gegen 17:45 Uhr von Lübberstedt in Richtung Egestorf unterwegs.

Kurz vor der Anschlussstelle der A7 kam es zwischen den nach Zeugenangaben nebeneinander fahrenden Motorrädern zu einem seitlichen Zusammenstoß und anschließend zum Sturz beider Maschinen. Ein 26-jähriger Mann verletzte sich dabei schwer. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 27-jährige Motorradfahrerin musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell