POL-WL: Einbruch in Supermarkt ++ Stelle - Tiefkühlfleisch aus Auflieger gestohlen ++ Buchholz - Lampen im Parkhaus beschädigt ++ Winsen/Salzhausen - Mit gestohlenem PKW Medikamente geraubt

Einbruch in Supermarkt

Am Büllhorner Weg sind Diebe heute, 8.9.2025, in den dortigen Edeka-Markt eingestiegen. Gegen 3:15 Uhr brachen sie ein Fenster des Marktes auf und begaben sich in den Kassenbereich. Dort erbeuteten sie zahlreiche Zigarettenschachteln. Nach wenigen Minuten verließen sie den Markt wieder und flüchteten.

Der Einbruch wurde erst später bemerkt, als die ersten Mitarbeiter vor Ort eintrafen. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Die Telefonnummer lautet 04171 7960.

Stelle - Tiefkühlfleisch aus Auflieger gestohlen

In der Nacht zu Sonntag, 7.9.2025, in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 8:30 Uhr, haben Unbekannte aus einem Kühlanhänger Fleischwaren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der Sattelzug stand in der Straße Zum Reiherhorst. Während der Fahrer im Führerhaus schlief, öffneten die Täter unbemerkt die Hecktüren des Aufliegers und entwendeten daraus die Beute.

Der Diebstahl fiel erst auf, als der Auflieger am nächsten Morgen bei einem Lager entladen werden sollte. Zeugen, denen verdächtige Ladetätigkeiten in der Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - Lampen im Parkhaus beschädigt

Am Samstag, 6.9.2025, gegen 17 Uhr, haben Unbekannte im Parkhaus am Kabenhof mindestens acht Halogenleuchten von der Betondecke abgerissen. Zum Teil hingen sie anschließend an den Stromkabeln herunter. Zwei dieser Leuchten wurden aus dem Parkhaus auf das angrenzende Gleisbett geworfen. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Im Nahbereich konnte eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender überprüft werden. Ob sie mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen, ist jedoch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Winsen/Salzhausen - Mit gestohlenem PKW Medikamente geraubt

Die Polizei Lüneburg hat am Samstagvormittag, 06.09.2025, einen 47-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der zuvor unter Medikamenteneinfluss mehrere Verkehrsunfälle verursacht und Verkehrsteilnehmer mit einem Messer bedroht hat. (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/6112519). Aufgrund seiner Medikamentenbeeinflussung kam der Mann anschließend eine Klinik.

Der Mann war am Freitagabend, möglicherweise ebenfalls schon unter Medikamenteneinfluss stehend, in das Krankenhaus Winsen eingeliefert worden. Dieses hatte er am Samstagmorgen eigenmächtig verlassen und im Ortsteil Grevelau bei einer Anwohnerin durch sein bedrohliches Auftreten die Herausgabe eines PKW-Schlüssels erreicht. Mit dem gestohlenen Wagen, einem weißen Dacia Sandero, fuhr er dann nach Salzhausen. Gegen 10:15 Uhr betrat er in der Bahnhofstraße eine Apotheke und forderte die Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe verschiedener Betäubungsmittel auf. Mit diesen setzte er seine Fahrt dann in den Raum Lüneburg fort.

Möglicherweise ist es schon auf der Fahrt von Winsen über Salzhausen bis in den Raum Lüneburg zu weiteren Verkehrsunfällen gekommen. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960, zu wenden.

