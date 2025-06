Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 16.06.2025: Festnahme nach versuchtem Raub

Peine (ots)

Am 13.06.2025 gegen 12:45 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei in Edemissen, dass in der Ortschaft Plockhorst mehrere Männer aufdringlich nach Geld betteln würden. Tags zuvor ist Gleiches bereits aus Eddesse gemeldet worden, dort konnten allerdings keine Personen festgestellt werden. Eine Streifenwagenbesatzung machte sich auf den Weg nach Plockhorst, um die Situation zu überprüfen. Als die beschriebenen Männer ein Auto bestiegen und wegfahren wollten, fanden sich kurzerhand Anwohner und folgten dem verdächtigen Wagen. Telefonisch hielten sie die Leitstelle der Polizei auf dem Laufenden, so dass der verdächtige Wagen kurz darauf am Ortsausgang von Edemissen kontrolliert werden konnte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein 40-jähriger Mann tatsächlich am Vortag in Eddesse unterwegs war und dort versuchte einer Frau einen Ring vom Finger zu stehlen. Er wurde anschließend vorläufig festgenommen und zur Dienststelle in Peine transportiert.

