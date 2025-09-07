Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05./07.09.25 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg Lüneburg

Lüneburg - Kleinbrand am Friedhof

Am Freitagabend fangen aus bisher ungeklärten Gründen mehrere Holzstücke eines Holzlagers auf dem Zentralfriedhof in der Soltauer Straße an zu brennen. Durch das Feuer wird der angrenzende Schuppen ebenfalls beschädigt, sowie das in dem Schuppen stehende Fahrzeug. Das Feuer wird durch die Feuerwehr gelöscht.

B216 -Barendorf - Dahlenburg - Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Am Samstagmittag, gegen 11:35 Uhr, kommt es auf der B216 zwischen Lüneburg und Dahlenburg vermutlich zu mehreren Beinaheunfällen. Ein 47-Jähriger befährt mit einen weißen Dacia Sandero unter dem Einfluss von Medikamenten die B216 von Lüneburg nach Dahlenburg, kommt immer wieder in den Gegenverkehr und touchiert in Höhe der Abzweigung nach Radenbeck einen entgegenkommenden Pkw. Aufgrund erheblicher Unfallschäden am Pkw bleibt dieser anschließend auf der B216 in Höhe Einmündung nach Tosterglope stehen. Die Person steigt daraufhin aus dem Pkw und bedroht Verkehrsteilnehmer mit einem Messer. Anschließend flüchtet dieser auf ein Feld, wo er dann gestellt wurde.

Hinweise zu möglichen weiteren Unfallsituationen, auch auf einer durch den Beschuldigten zuvor befahrenen Strecke von Westergellersen bis zur B216, nimmt die Polizei Lüneburg Tel.04131-607-2215, entgegen.

B 209 - Brietlingen - Moorburg - schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Samstag gegen 12:30 Uhr übersieht ein 75-Jähriger mit seinem Pkw beim Abbiegen einen 54-Jährigen Motorradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 54-Jährige musste anschließend schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht werden.

Lüneburg - nach aggressivem Auftreten und Schlägen Übernachtung in der Zelle

Am Samstagabend fällt ein 45-Jähriger mit seinem aggressiven Verhalten in der Bleckeder Landstraße auf. Nachdem er eine Ansage von der Polizei erhalten hat, fällt er etwas später Am Schwalbenberg auf und schlägt auf zwei Personen ein. Der Beschuldigte durfte im Anschluss in einer Polizeizelle übernachten.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Kontrolle über Pkw verloren

Eine 28-jährige Mini-Fahrerin hat am Freitagnachmittag bei Tiesmesland offensichtlich infolge Unachtsamkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist nachfolgend in die Böschung geprallt. Die 28-Jährige war gegen 13.40 Uhr auf der Elbuferstraße unterwegs. Offenbar geriet sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts auf den Seitenstreifen, worauf sie erschrak und beim Gegenlenken die Kontrolle über den Mini verlor. Dieser geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Böschung. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Lüchow - Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein zweijähriges Kind ist am Freitagnachmittag in der Mauerstraße unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und vom Skoda einer 53-Jährigen erfasst worden. Die 53-Jährige fuhr gegen 14.40 Uhr mit ihrem Skoda Fabia in der Mauerstraße in Richtung Lange Straße, als der Junge hinter einem nicht ordnungsgemäß geparkten Pkw auf die Fahrbahn lief. Er wurde vom Pkw erfasst und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Uelzen

Bad Bevensen - Betrunkener Rollerfahrer

Am Freitagnachmittag fällt ein Rollerfahrer in Bad Bevensen aufgrund seiner Fahrweise auf. Als die Polizei den 65-jährigen Rollerfahrer kontrolliert, können die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,2 Promille. Uelzen - Kontrolle von E-Scootern In Uelzen kontrolliert die Polizei in der Freitagnacht E-Scooter-Fahrer. Bei einem 25-Jährigen stellen die Beamten bei der Kontrolle fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen steht. Eine 28-jährige E-Scooter-Fahrerin steht unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,54 Promille.

Uelzen - Betrunkener Autofahrer

Am Sonntagvormittag stellt die Polizei in Uelzen im Rahmen einer Kontrolle bei einem 27-jährigen Pkw-Führer fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt 0,79 Promille. Uelzen - Prügelei in Einkaufszentrum In einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße in Uelzen kommt es am Samstagnachmittag zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. In diesem Verlauf schlagen drei männliche Personen der einen Gruppe zunächst auf eine männliche Person der anderen Gruppe ein. Als zwei weitere männliche Personen hinzukommen, kommt es zu weiteren wechselseitigen Körperverletzungen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

