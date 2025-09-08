Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Frau in den Schritt gefasst: Polizei fahndet mit Phantombild nach unbekanntem Täter

Bild-Infos

Stelle/Ashausen (ots)

Bereits am 13.08.2025, gegen 23:50 Uhr, war es in der Bahnunterführung am Bahnhof Ashausen zu einem Übergriff auf eine Frau gekommen. Die 19-Jährige war, vom Gleis 4 kommend, durch die Unterführung in Richtung des Parkplatzes gegangen, als ihr ein 25 bis 30 Jahre alter Mann entgegen kam. Der Mann drehte hinter der Frau um, schubste sie, sodass sie auf die Knie fiel, und fasste ihr von hinten durch die Kleidung in den Intimbereich. Anschließend lief er in unbekannte Richtung davon.

Die Frau lief zu ihrem Auto und alarmierte die Polizei. Fahndungsmaßnahmen unmittelbar nach der Tat blieben ohne Ergebnis.

Mittlerweile konnte anhand der Aussagen eine Phantomzeichnung erstellt werden. Mit dieser sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die abgebildete Person geben könnten.

Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann im Alter von ca. 25-30 Jahren. Er ist ca. 160 cm groß und hat eine durchschnittliche Statur. Der Mann hatte schwarze Haare, seitlich rasiert, aber schon etwas herausgewachsen. Er hatte einen gebräunten Hautteint, seine Augen schienen leicht mandelförmig. Der Mann roch nach Frittierfett.

Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell