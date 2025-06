Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A23 in Richtung Norden

Pinneberg (ots)

Freitag, 20. Juni 2025, 13.57 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, A23 +++ Einsatz: TH G Y (TH größer Standard, Menschenleben in Gefahr)

Elmshorn - Am heutigen Freitag kam es auf der A23 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Horst/ Elmshorn zu einem schweren Verkehrsunfall.

Gegen 13.57 Uhr wurde die Kooperative Regionalleitstelle West (KRLS West) in Elmshorn über mehrere Anrufer über einen brennenden PKW informiert. Unklar war zunächst, ob sich noch Personen in dem Fahrzeug befinden. An dem Unfall waren insgesamt zwei Fahrzeuge beteiligt: ein Kleinwagen, der in Vollbrand stand, sowie ein 40-Tonner. Die Person aus dem brennenden PKW konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug retten und wurde durch den Rettungsdienst betreut. Sie wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der PKW in Vollbrand.

Die Löscharbeiten am Fahrzeug wurden zügig durchgeführt, sodass das Feuer schnell unter Kontrolle war. Das Feuer griff auf dem Grünstreifen über, so dass die Polizei die A23 in beide Richtungen für die Löscharbeiten voll gesperrt hat. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Elmshorn: 43 mit 11 Fahrzeugen, Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: 1 mit 1 Fahrzeugen, Rettungsdienst, Polizei

