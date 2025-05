Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sitzbänke aus VW Multivan gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt stahlen Unbekannte die komplette Sitzausstattung eines geparkten VW Multivans. Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, stand das Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohauses. Die Täter zerstörten zunächst die Seitenscheibe des VW T6 und verschafften sich Zutritt in den Innenraum. Anschließend bauten sie fachmännisch alle Sitze aus und verursachten so einen Gesamtschaden von etwa 2.300 Euro. Die Polizei kam zur Anzeigenaufnahme an den Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

