Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt-Bernau/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 292 - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 03:30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Helmstadter Straße (B292) Höhe Abzweig Neckarbischofsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger Fordfahrer die L 549 von Neckarbischofsheim kommend und prallte aus bislang unbekannter Ursache an der Einmündung zur B 292 gegen das dortige Brückenbauwerk. Der 19-Jährige zog sich durch den Unfall schwerste Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen, war die B 292 bis 09:55 Uhr gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

